YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İBB, sağlık çalışanını yolda bıraktı

İBB, sağlık çalışanını yolda bıraktı

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.04.2020 14:40 | Son Güncelleme

İstanbul’da uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İBB, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da kısıtlı sayıda ulaşım hizmeti vererek işe ve işinden evine gitmek zorunda olan vatandaşları zor durumda bıraktı.

İBB, sağlık çalışanını yolda bıraktı

İstanbul’da uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İBB, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da kısıtlı sayıda ulaşım hizmeti vererek işe ve işinden evine gitmek zorunda olan vatandaşları zor durumda bıraktı. Sabah saatlerinde işten evine gitmek isteyen bir sağlık çalışanı araç bulamayınca İBB’den yardım istedi. İBB ise sağlık çalışanının çağrısına kulak asmayarak yolda bıraktı.
Yeni tip Korona virüs önleme çalışması kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu hafta ikinci kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasından kamu görevlileri, sağlık çalışları ve basın mensupları başta olmak üzere çalışmak zorunda olan meslekler muaf tutuldu. İBB, ise geçen hafta olduğu gibi bu haftada sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile yine kısıtlı sayıda ulaşım hizmeti vererek işine gitmek zorunda olan vatandaşları mağdur etti. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da tepkiler yükseldi. Metrobüs hattı 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriliyor. İBB’nin bu kararı geçen hafta büyük tepki çekmiş, vatandaşlar yollarda kalmıştı.

"Yolda kaldı, yaşadıklarını anlattı"
Bugün sabah saatlerinde işten evine gitmek isteyen bir sağlık çalışanı İBB’nin bu uygulamasından ötürü yolda kaldı. ÇAPA Tıp Fakültesi’nde çalışan Mahmut Yılmaz, İBB 153 hattını arayarak yolda kaldığını belirtip yardım talep etti. Yılmaz daha sonra yaşadıklarını şu sözler ile anlattı: “153’ü aradım. Sağlık çalışanıyım ulaşım talep ediyorum dedim. Bana, ulaşımın sabah 07.00-10.00 saatleri ve akşam 05.00-20.00 saatleri arasında olduğunu söylediler. Telefonu açan kişi bana cevap dahi veremedi. Onun da bir bilgisi yok. Ben daha sonra Zeytinburnu Belediyesi’ni aradım. Bana zabıta ekipleri ile iletişime geçilerek hemen alınacağımı söylediler. Daha sonra zabıta ekipleri geldi. Beni alarak gideceğim yere bıraktı. Zeytinburnu Belediyesi’ne teşekkür ederim” açıklamasına yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Başkan Hikmet Koyak, ilaç şişelerini doğaya atan çiftiçileri uyardı

Başkan Hikmet Koyak, ilaç şişelerini doğaya atan çiftiçileri uyardı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:13
Öğle
13:08
İkindi
16:53
Akşam
19:54
Yatsı
21:20

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Korona endişesine karşı canlı terapi hizmeti

Korona endişesine karşı canlı terapi hizmeti

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.