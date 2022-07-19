İBB, üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite adaylarına, kentin 22 meydanında kurulan tercih platformları ve gezici mobil araçla ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversite adaylarının 18 ve 19 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih heyecanı başladı.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri ile yarından itibaren gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

İstanbul'un 22 meydanında kurulacak merkezlerde, gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru yapabilmeleri için destek olunacak.

Tercih merkezlerinde 60 rehber ve 65 uzman olmak üzere 125 kişilik ekip, saat 10.00 ile 19.00 arasında gençlere danışmanlık yapacak.

Sabit hizmet noktalarının yanında mobil Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi de ihtiyaç duyulan alanlara giderek gençlere destek olacak. Meydanlara gelemeyen gençler de İBB'nin Çözüm Merkezi'ni arayarak destek alabilecek.

- Meydanlara erişmeyenler Alo 153'ü arayarak destek alabilecek

Türkiye'nin her yerinden 0 212 153 00 00 numaralı telefonla İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri'ne ulaşılabilecek.

Engel, hastalık veya herhangi nedenle meydanlara erişmeyenler de Alo 153'ü arayarak destek alabilecek. Öğrenciler, gerekli durumlarda İBB ekiplerinin evlerine gelerek kendilerine yüz yüze destek vermelerini talep edebilecek.

İBB'nin tercih danışma merkezleri, Avrupa Yakası'nda Aksaray, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Şirinevler, Şişli, Taksim ve Silivri meydanları ile Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Şile, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar meydanlarında hizmet verecek.

