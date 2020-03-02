İbradı’da yağmur suyu çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı İlçesi’nin yağmur suyu altyapısını iyileştirmek için bölgede yeni imalat çalışmaları gerçekleştirdi.

İbradı’da şiddetli yağışların ardından biriken yağmur sularının bölgede yaşayan vatandaşların hayatını olumsuz etkilemesi üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma yapıldı. Aşağı ve Yukarı mahallelerde gerçekleştirilen yağmur suyu çalışması sonrası vatandaşın yaşadığı mağduriyet giderildi.

İbradı Aşağı Mahalle’de gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Millet Caddesi’nde biriken yağmur sularının tahliyesi için yeni bir drenaj hattı yapıldı. Böylece yağışlı günlerde caddede oluşan sorun tamamen çözüldü. Benzer sorunların yaşandığı Yukarı Mahalle Adil Akyokuş Caddesi’nde de mazgal çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Yukarı Mahalle Akçeşme Mevkiinde Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaparak Akçeşme rampasında yola

taşan yağmur suyunu 600’lük borular kullanarak dere yatağına yönlendirdi. Böylece kış aylarında donarak trafikte tehlike arz eden su taşkını sorunu ortadan kaldırıldı.

