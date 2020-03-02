YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. İbradı’da yağmur suyu çalışması

İbradı’da yağmur suyu çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 02.03.2020 13:27 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı İlçesi’nin yağmur suyu altyapısını iyileştirmek için bölgede yeni imalat çalışmaları gerçekleştirdi.İbradı’da şiddetli yağışların ardından biriken yağmur sularının bölgede yaşayan vatandaşların hayatını olumsuz etkilemesi üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı İlçesi’nin yağmur suyu altyapısını iyileştirmek için bölgede yeni imalat çalışmaları gerçekleştirdi.
İbradı’da şiddetli yağışların ardından biriken yağmur sularının bölgede yaşayan vatandaşların hayatını olumsuz etkilemesi üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma yapıldı. Aşağı ve Yukarı mahallelerde gerçekleştirilen yağmur suyu çalışması sonrası vatandaşın yaşadığı mağduriyet giderildi.
İbradı Aşağı Mahalle’de gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Millet Caddesi’nde biriken yağmur sularının tahliyesi için yeni bir drenaj hattı yapıldı. Böylece yağışlı günlerde caddede oluşan sorun tamamen çözüldü. Benzer sorunların yaşandığı Yukarı Mahalle Adil Akyokuş Caddesi’nde de mazgal çalışması gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Yukarı Mahalle Akçeşme Mevkiinde Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaparak Akçeşme rampasında yola
taşan yağmur suyunu 600’lük borular kullanarak dere yatağına yönlendirdi. Böylece kış aylarında donarak trafikte tehlike arz eden su taşkını sorunu ortadan kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Tut’un köyleri artık daha temiz

Tut’un köyleri artık daha temiz

Antalya Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:01
Sabah
07:20
Öğle
13:14
İkindi
16:27
Akşam
18:59
Yatsı
20:13

Antalya Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Akdeniz Eczanesi
Muratpasa
Cemre Eczanesi
Muratpasa
Geniş Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Eczanesi
Muratpasa
Portakal Eczanesi
Muratpasa
Volkan Eczanesi
Muratpasa
Akyıldız Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.