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İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Dinçer'in "Nuh Tufanı" eserleri öğrencilere burs olacak

AĞRI HABERLERİ  | 15.10.2020 22:41 | Son Güncelleme

İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Dinçer'in "Nuh Tufanı" eserleri öğrencilere burs olacak

Ağrı'da, İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Nuh Tufanı ile ilgili yaptığı seramik ve resimlerin satışından elde edeceği gelirle üniversite öğrencilerine burs verecek.

Dinçer, Kovid-19 sürecini fırsata çevirerek Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün desteğiyle "Nuh Tufanı" temalı seramik ve resim yapmaya karar verdi.

Nuh Tufanı ile ilgili yaptığı seramiklerin yanı sıra bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini de tuvallere resmeden Dinçer'in el emeği göz nuru ürünlerinin tanıtılması için Kültür ve Kongre Merkezi’nde sergi düzenlendi.

Serginin açılışı Ağrı Vali Osman Varol, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muhsin Bulut, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya'nın katılımıyla yapıldı.

Vali Varol burada yaptığı konuşmada Dinçer'in, ürünlerinin satışından elde edilecek gelirle öğrencilere burs vermesinin çok anlamlı ve kıymetli olduğunu söyledi.

Dinçer'e teşekkür eden Varol, sergideki seramik ve resimleri inceledi.

Meral Dinçer de salgın döneminde evde kaldığı süreçte Nuh Tufanı ile seramik ve tuvaller yaptığını söyledi.

Sanatla ilgilenip gençlere örnek olmak istediğini anlatan Dinçer, şöyle konuştu:

"Sanatın renkleri dünyaya bakış açımızı değiştiriyor. Özellikle günümüz çok karanlık ve bütün dünya olarak gelecek kaygımız çok fazla. Sanatla nefes alabileceğimizi düşünüyorum. Burada satılan ürünlerden elde edilecek gelirle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde okuyan öğrencilere burs verilecek."

Dinçer, 2 gün sürecek serginin Antalya, Ankara ve İstanbul'da da açılacağın kaydetti.

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