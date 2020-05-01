İbrahim Kaya, “Kız kardeşim Sergül, hamile değildi”

Aydın’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve hamile olduğu iddia edilen Sergül Kaya’nın ağabeyinden açıklama geldi. İbrahim Kaya; “Kız kardeşim Sergül eşinden 2 yıl önce boşandı ve hamile de değildir. 112 sağlık ekipleri müdahale ettikleri sırada kardeşimin hamile oldu kanısına vararak böyle bir anons geçince medyaya da aynı şekilde yansımış. Çıkan haberler bizi bir kez daha üzdü” dedi.

Bilindiği üzere 2 çocuk annesi ve eşinden 2 yıl önce boşandığı öğrenilen Sergül Kaya, dün akşam saatlerinde çalıştığı işyerinden Nazilli’ye bağlı Yazırlı mahallesine anne-babasının yanına giderken kullandığı özel otomobille kaza yapmış ve hayatını kaybetmişti. Aydın-Denizli karayolu üzerinde Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi yakınlarında dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, 35 AKP 874 plakalı otomobiliyle İzmir’den Nazilli’ye doğru seyir halinde olan Sergül Kaya (38) yönetimindeki otomobil, aniden bastıran sağanak yağışın etkisiyle kayarak karşı şeride geçmiş, karşı şeritten gelen Mutlu D. idaresindeki 09 ADJ 14 plakalı kapalı kasa kamyonetle kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada yaralanan Mutlu D. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılmış ağır yaralı olan Sergül kaya ise 112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını kaybetmişti.

112 görüşmelerinde yaralı kadının hamile olduğu iddiası

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, trafik ekipleri ve AKS ekiplerinin müdahalesi sonucu paramparça olan otomobilden çıkartılan Sergül Kaya’nın 112 ekiplerinin ilk izlenimlerine göre hamile olduğu şeklinde bilgi geçtikleri belirlendi. Anons ve görgü tanıklarının ifadelerini dikkate alan olay yerindeki basın mensupları ise haber merkezlerine olay yerinde yaşamını kaybeden Kaya’nın hamile yolduğu yönündeki haberlerini okuyan Kaya’nın İzmir’de yaşayan Ağabeyi İbrahim Kaya, dün kazanın ardından acı haberle yıkıldıklarını gece ise kız kardeşinin hamile olduğu yönündeki haberlerle hem çocuklarının hem de kendisi ile birlikte yakınlarını üzdüğünü ifade ederek, “Polisin telefonla kazayı haber verip kız kardeşimin öldüğünü ifade etmesinin ardından zaten yıkılmıştık. Bir süre sonra birçok haber sitesinde kazada hayatını kaybeden kız kardeşimin hamile olduğu yönündeki haberlerle bir kez daha yıkıldık. Kardeşimin hamilelik durumu yok. Bu durum ayrıca ilk otopsisinde de anlaşılmıştır. Zaten Sergül, 2 yıl önce eşinden boşanmıştı. Ve 10 ve 17 yaşlarında olan çocuklarından bile ayrıydı. Babalarının yanında kalan çocuklarına hasretti. İzmir’de özel bir firmada çalışıyordu. Önceki gün beni aradığında çalıştığı bölümün müdürü olacağını belirterek çok sevinçli olduğunu söylemişti. Hafta sonundaki kısıtlamalarda da izin alarak Nazilli-Yazırlı’daki anne-babamızın yanına gideceğini söylemişti. Yaklaşık birkaç ay önce kullandığı arabayı satın almıştık. Onunla yola çıkmıştı. Çok üzgünüz” dedi.

