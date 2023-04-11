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  4. İbrahim Tatlıses 5. kez liste dışı kaldı! Bakın aday olamayan türkücü ne dedi

İbrahim Tatlıses 5. kez liste dışı kaldı! Bakın aday olamayan türkücü ne dedi

11.04.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listesi ortaya çıktı. İbrahim Tatlıses 5. kez AK Parti'den aday adaylığına başvurmuştu. Listede yer almayan türkücü "Benim meselem sayın Erdoğan" dedi.

İbrahim Tatlıses 5. kez liste dışı kaldı! Bakın aday olamayan türkücü ne dedi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı zaman kalırken ünlü isimlerin de adaylıkları gündemdeydi. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listeleri teslim edilince liste dışı kalan ünlüler de gündeme gelmişti. Bu isimlerden biri de İbrahim Tatlıses oldu.

AK Parti'den daha önce 4 kez milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, 5. kez de milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı ama yine hüsrana uğradı.

Ekran Alıntısı

Listeler sonrasında Twitter hesabından paylaşım yapan Tatlıses "Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan! Gerisi tego çıgoti" dedi.

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