İbrahim Tatlıses 5. kez liste dışı kaldı! Bakın aday olamayan türkücü ne dedi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı zaman kalırken ünlü isimlerin de adaylıkları gündemdeydi. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listeleri teslim edilince liste dışı kalan ünlüler de gündeme gelmişti. Bu isimlerden biri de İbrahim Tatlıses oldu.

AK Parti'den daha önce 4 kez milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, 5. kez de milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı ama yine hüsrana uğradı.

Listeler sonrasında Twitter hesabından paylaşım yapan Tatlıses "Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan! Gerisi tego çıgoti" dedi.