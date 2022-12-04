Tatlıses'in ne demek istediği merak uyandırmıştı! Erdoğan için kullandığı "te go ti çı goti" ifadesinin anlamı ortaya çıktı: Yıllar önce...

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Şanlıurfa'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı. Törende sahnede yer alan isimlerden biri de ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses oldu. Mikrofonu alıp kalabalığa seslenen Tatlıses'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı diyalog dikkat çekerken ayrıca Erdoğan hakkında konuşurken kullandığı "te go ti çı goti" ifadelerinin ne demek olduğu da merak konusu oldu. Bu sözlerin anlamını ise Tatlıses'in yıllar önce paylaştığı ortaya çıktı.

"BİZE CUMHURBAŞKANIMIZ YETER"

Erdoğan'ın konuşmasının sonunda sahneye çıkan Tatlıses, kalabalığa seslenirken "Bize Cumhurbaşkanımız yeter, gerisi te go ti çı goti" dedi.

Tatlıses devamında Erdoğan'a "Ben sizin dostunuz muyum" diye sordu. "Dostumuzsunuz" diyen Tatlıses, Erdoğan'ın "Eyvallah" yanıtı üzerine "Sen de benim başımın tacısın. Urfa'nın başının tacıdır. Cumhurbaşkanı nereye biz oraya, başka tanımam" dedi.

Bunun üzerine Tatlıses ile mitinge katılan kalabalık hep bir ağızdan sanatçının "Haydi Söyle" parçasını seslendirdi.

"TE GO Tİ ÇI GOTİ NE DEMEKTİR DİYENLERE"

Tatlıses'in Erdoğan için kullandığı "te goti çı goti" ifadeleri sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından araştırılmaya başladı. Bununla birlikte Tatlıses'in yıllar önce bu ifadeyle ilgili bir gönderi paylaştığı ortaya çıktı.

"BOŞ BATTAL"

Tatlıses, dün kullandığı bu ifadeyi 2013'te attığı bir tweet'te açıkladı. O tweet'inde Tatlıses şu ifadelere yer verdi:

"TE GO Tİ ÇI GOTİ ne demektir diyenlere - Te go ti çı goti - Sen dedin ne demedin anlamına gelir yani boş battal gibi bir şey kürt'çedir"



