İç Anadolu'da sokağa çıkma kısıtlaması

Sorumluluk bölgelerinde denetim yapan polis ekipleri de yaptıkları anonslarla vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kısıtlamanın başlamasıyla, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentteki diğer işletmeler ise saat 20.00'de kepenkleri indirdi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir , Kayseri, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

- Kırşehir

Kırşehir'de vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydukları gözlendi. Ahi Evran ve Cacabey meydanları ile Ankara, Atatürk, Lise ve Terme caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ise cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını yürüttükleri görüldü.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yaptı.

- Niğde

Niğde'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, esnaflar saat 20.00'de kepenk kapattı.

Polis ekipleri, iş yerlerinin yoğun bulunduğu yerlerde denetim yaptı.

Niğde'nin işlek caddelerinde yasakların başlamasıyla insan ve araç yoğunluğu ortadan kalktı. Saat 20.00 itibarıyla kentte sessizlik hakim oldu.

- Sivas

Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Sivas’ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala esnaf son hazırlığını yaparak iş yerlerini kapattı.

Kentin simgesi tarihi Kent Meydanı başta olmak üzere ana caddelerde kısıtlamanın başlamasıyla insan ve araç yoğunluğu azaldı.