İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 122 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 130,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, eylül-kasım dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 122 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 130,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

(Sürecek)

