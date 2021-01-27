İç mimarlık ve çevre tasarımında saygın üyelik

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, iç mimarlığın Birleşmiş Milletleri olarak tanımlanan Uluslararası İç Mimarlar, İç Mekan Tasarımcıları Federasyonu’nun eğitim üyeleri arasına katıldı. Yaşar Üniversitesi, 58 yıldır faaliyet gösteren IFI’a üye olan ülkemiz ve KKTC’deki 5 üniversiteden biri oldu. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 1963 yılından bu yana tüm dünyada içmimarlık alanında faaliyet gösteren tasarımcı, eğitimci ve endüstri paydaşlarını temsil eden ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan Uluslararası İç Mimarlar, İç Mekan Tasarımcıları Federasyonu’na (IFI) “eğitim” alanında üye olarak kabul edildi. Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan başvuruyu değerlendiren IFI, Yaşar Üniversitesi’nin eğitim alanındaki üyeliğini kısa süre içinde kabul etti. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav, Amerika, Kanada, Avustralya, Brezilya, Çin gibi ülkelerden birçok eğitim üyesi bulunan IFI’a, Türkiye’den ve KKTC’den toplam 5 üniversitenin eğitim üyesi olduğunu belirtti.

Uluslararası tanınırlık

Bölüm olarak yerel, ulusal ve uluslararası alanda birçok kurumla iş birliği içinde bulunduklarını, İzmir’in iç mimarlık alanında ön plana çıkması amacıyla çalıştıklarını kaydeden Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav, “Dr. Öğretim Üyesi Eren Şansal, Dr. Öğretim Görevlisi Özge Başağaç ile Araştırma Görevlileri Fulya Özbey ve Selin Aktan’dan oluşan kalite komisyonumuzun yoğun çalışmalarıyla sağlanan bu üyelik, bölümümüze daha fazla ulusal ve uluslararası tanınırlık ile saygınlık kazandıracaktır. IFI üyesi ve IFI topluluğunun bir parçası olmak, öğrencilerimize ve eğitimcilerimize iç mimarlık/tasarım alanında yeni küresel bağlantılar ve ortaklıklar kurulmasına da olanak sağlayacaktır. Bu üyelik, ayrıca, alanımızdaki eğitim, araştırma ve uygulamalarında benimsenen güncel yaklaşımlar hakkında bilgiye daha kolay ulaşılmasını, farklı coğrafyalarda bulunan mevcut IFI üyeleriyle fikir alışverişinde bulunma olanağı elde etmemize de neden olacaktır. IFI tarafından üyelerine sağlanan kaynaklara ulaşarak, alandaki güncel olayları ve haberleri takip edebilme imkanıyla da öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacaktır. IFI üyeliği, öğrencilerimizin, iç mimarlar/ tasarımcılar olarak ulusal ve uluslararası sorumluluklarına ilişkin farkındalıklarını artıracağı gibi üniversitemizi gelecekte temsil edecek daha yetkin tasarımcılar olmalarına da katkıda bulunacaktır” diye konuştu.

