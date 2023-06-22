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İç sularda av yasağı sona erdi

22.06.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kent genelindeki iç sularda bir süredir devam eden genel av yasağının sona erdiğini duyurdu.

İç sularda av yasağı sona erdi

Müdür Yoldaş, su ürünleri avcılığının ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşebilmesi için vatandaşların ‘5/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’de yer alan kurallara titizlikle uyması gerektiğini vurgulayarak denetimle görevli kamu personeline kontroller sırasında yardımcı olmanın da önemli olduğunu belirtti.

Amatör balıkçılıkta yasaklanmış olan av araçlarının kullanılmaması, sazangiller için kişi başına 5 adet olan olta sayısının aşılmaması, 5/2 numaralı amatör tebliğde belirtilen boy ve sayı limitlerine uyulması ve amatör balıkçılık faaliyetleri esnasında çevreye saygılı olunması gerektiğini ifade eden Yoldaş, “Bu kurallara uyulması, ilimiz ve ülkemiz kaynaklarının gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için elzemdir. 16 Haziran itibariyle ilimiz iç su av yasağı kalkacak kaynakların korunması amacıyla il ve ilçe müdürlüklerinin kontrol ve denetimleri daha da artacak. Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlileri tarafından göl, gölet ve akarsularda gerçekleştirilecek olan denetimlerle, mevzuata aykırı su ürünleri avcılığı yapan balıkçılara yasal işlem uygulanacak. Son olarak, İlimiz sınırları içerisinde yer alan Selöz Göleti’nde avlanmanın tamamen yasaktır” dedi.

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