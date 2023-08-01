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  4. Icardi ve Wanda Nara'nın İstanbul'daki lüks evi olay oldu! Aylık kirası ağızları açıkta bIraktı

Icardi ve Wanda Nara'nın İstanbul'daki lüks evi olay oldu! Aylık kirası ağızları açıkta bIraktı

01.08.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 10 milyon Euro transfer bedeli ödediği dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara yeni evinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca olay oldu. Icardi'nin evinin aylık kirası ise iddialara göre 30 bin euro...

Galatasaray'ın beklenen transferi geçen sezonunun yıldızı Icardi geçtiğimiz günlerde İstanbul'a ayak bastı. Gerek özel hayatıyla gerek sporculuğuyla gündemden düşmeyen Icardi için 10 milyon Euro transfer bedeli ödendi.

Wanda Nara ve çocuklarıyla Türkiye'ye gelen Icardi'nin evi ise sosyal medyayı salladı. Galatasaray'ın 3 yıl boyunca 6 milyon euro maaş vereceği Mauro Icardi İstanbul'da lüks ev tuttu.

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Aylık 30 bin euro kirası olduğu belirtilen havuzlu villanın tüm masraflarını ise sarı-kırmızılı kulüp ödeyecek.

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Icardi ailesinin kalacağı ev sosyal medyayı salladı. Doğayla iç içe bir konsepti olan villada özel bir yüzme havuzu, hobi bahçesi, geniş bir sinema salonu bulunuyor.

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Villada Wanda Nara ve Mauro Icardi çiftinin çocuklarının zaman geçireceği bir oyun parkı bulunuyor.

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Wanda Nara evini sosyal medya hesabından paylaşarak "İstanbul'daki evim" notunu düştü.

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