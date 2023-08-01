Zeynep Bastık tepkilerden sonra bu sefer de klozet üzerinde...

Cover yaparak ünlenen ve kazancıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık, yeni tarzıyla zaman zaman tepki görüyor. Tatilde olan Bastık geçtiğimiz günlerde tuvaletten fotoğraflar paylaşınca da birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekmişti.

Pozlarını anlamlandıramayan kullanıcıların diline düşen Zeynep Bastık'ın tuvalet fotoğraflarına yenisi eklendi.

Tuvaletteki pozlarına gelen yorumları umursamayan Zeynep Bastık bu sefer de beyaz iç çamaşırıyla ve başındaki havlusuyla klozet üzerine çıktı.

POZLARA YORUM YAĞDI

"Duygu durumum serisi" notuyla paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

Zeynep Bastık'ı görenler "Tuvalet serisi olmuş", "Bu ne saçma sapan fotoğraflar" tepkileri geldi.

Zeynep Bastık daha önce de iç çamaşırlı pozları yüzünden EkşiSözlük'te gündem olmuştu.

