Icardi yönetim ile görüştü! Okan Buruk'tan açıklama: "Bayern Münih maçında..."

Ligin 9. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelede attığı gollerle galibiyetin mimarı olan Mauro Icardi'nin karşılaşmanın son bölümünde sektiği görülmüştü. Icardi maçın bitiş düdüğüyle kendini yere bırakırken, yıldız oyuncu stadyumu sekerek terk etti.

Yapılan kontrollerin ardından Mauro Icardi'de sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildi.

Galatasaray, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Icardi’nin MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir” ifadesi kullanıldı. Kulüp doktoru Yener İnce de, “Ağrı olduğu için süre veremiyoruz. Icardi bizim için çok kıymetli bir oyuncu ve dikkatli hareket ediyoruz” yorumunu yaptı.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Bayern Münih maçında yıldız ismin oynayıp oynayamayacağı merak konusu olurken, konuyla alakalı olarak Milliyet’e konuşan Buruk, Icardi’de korkulduğu gibi sakatlık yaşanmadığını ama şiddetli ağrılarının bulunduğu söyledi. Sarı-kırmızılı teknik adam, “Ağrı eşiği nedir bakmak lazım. Bizim için daha kötü bir senaryo da olabilirdi. Son antrenmanda da durumu belli olmayabilir ve maç günü durumunu gözden geçirebiliriz."

BAYERN MÜNİH MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Öte yandan Buruk, "İğne ile çıkıp oynaması mümkünse bunu de değerlendireceğiz. Aynı sorunu yaşayıp oynayan oyuncular var. Burada kişiden kişiye değişir. Icardi hep özverili olmuştur ve gereken fedakarlığı yapar” diye konuştu.

"OYNAMAK İSTİYORUM"

Daha önce de ağrıları ve fiziksel eksikliklerine rağmen sahaya çıkan Icardi'nin, yine fedakarlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Fakat sağlık ekibinin de son görüşünün alınması ve bu karara göre teknik ekip ile ortak bir karar alınması bekleniyor. Yani son gelişmeler doğrultusunda İcardi'nin durumu, maça yakın saatlerde ancak belli olabilecek.

YETİŞMEZSE YERİNE BARIŞ ALPER...

Galatasaray'a geldiğinden bu yana müthiş işler yapan Arjantinli futbolcunun oynaması için şartların zorlanacağı ama yetişmemesi durumunda Barış Alper Yılmaz'ın değerlendirileceği belirtildi.





