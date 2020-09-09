YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Van’da

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Van’da

VAN HABERLERİ  | 09.09.2020 18:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak ve deprem bölgesinde inceleme yapmak için kente geldi.Havaalanında Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çataklı, ilk olarak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) depremle ilgili değerlendirme toplantısına katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak ve deprem bölgesinde inceleme yapmak için kente geldi.

Havaalanında Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çataklı, ilk olarak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) depremle ilgili değerlendirme toplantısına katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında yapılan toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Turgut Gülen, Edremit, Gevaş, Başkale, Özalp, Saray kaymakamları, AFAD, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Milli Eğitim İl Müdürleri katıldı.

Toplantıda, Başkale ilçesinde 23 Şubat 2020’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında Başkale Kaymakamı Asım Solak tarafından slaytlar eşliğinde sunum yapıldı. Vali Yardımcısı Turgut Gülen ise 25 Haziran 2020’de Gürpınar ilçesi Elaçmaz Mahallesi’nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde yapılan çalışmalar ve son durum hakkında slayt eşliğinde bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme toplantısının ardından yeni hizmete giren 112 Acil Çağrı Merkezi’nde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Çataklı, depremden etkilenen mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı. Muhtarları dinleyen Bakan Yardımcısı Çataklı, depremden etkilenen vatandaşların da kendilerine yardımcı olması halinde konutların kısa sürede tamamlanabileceğine dikkat çekti. Bakan Yardımcısı Çataklı, “2020 yılı bitmeden konut yapım ihalelerini bitirmek istiyoruz. Bölgede TOKİ afet konutları sistemi uygulayacağız. Güvenlik gerekçesiyle ağır hasarlı olan bütün evleri yıkacağız. Kendi imkanlarıyla ev yapan vatandaşlarımıza herhangi bir desteğimiz olmayacak. En geç 1 yıl sonunda evleri teslim etmeliyiz. Küçükbaş hayvanların ahırlarını kendisi yapmak isteyen vatandaşların taleplerini de yeniden değerlendireceğiz” dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, toplantının ardından Vali Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir süre Vali Mehmet Emin Bilmez ile makamında görüştü. Valilik ziyareti sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Mehmet Emin Bilmez, AFAD Başkan Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ve beraberindekiler helikopterle Başkale ilçesine geçerek depremden etkilenen mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Başkan Yüksel: “Vatandaşlarımızı tozlu ve çamurlu yollardan kurtarıyoruz”
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Burhaniye’de kış hazırlığı
Burhaniye’de kış hazırlığı
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
İHL mezunu Kızılkaya Ailesinden Mütercimler’e suç duyurusu
İHL mezunu Kızılkaya Ailesinden Mütercimler’e suç duyurusu

Van Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
04:12
Sabah
05:36
Öğle
12:09
İkindi
15:43
Akşam
18:32
Yatsı
19:50

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Genç Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Çıçekler Hayat Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Atak helikopter pilotundan Van jesti
Atak helikopter pilotundan Van jesti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Çadır kentte tüp kuyruğu
Çadır kentte tüp kuyruğu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.