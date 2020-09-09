İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Van’da

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak ve deprem bölgesinde inceleme yapmak için kente geldi.

Havaalanında Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çataklı, ilk olarak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) depremle ilgili değerlendirme toplantısına katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında yapılan toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Turgut Gülen, Edremit, Gevaş, Başkale, Özalp, Saray kaymakamları, AFAD, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Milli Eğitim İl Müdürleri katıldı.

Toplantıda, Başkale ilçesinde 23 Şubat 2020’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında Başkale Kaymakamı Asım Solak tarafından slaytlar eşliğinde sunum yapıldı. Vali Yardımcısı Turgut Gülen ise 25 Haziran 2020’de Gürpınar ilçesi Elaçmaz Mahallesi’nde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde yapılan çalışmalar ve son durum hakkında slayt eşliğinde bilgilendirme yaptı.