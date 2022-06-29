YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, selin etkili olduğu Yığılca'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, selin etkili olduğu Yığılca'da incelemelerde bulundu

29.06.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, selin etkili olduğu Yığılca'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, selin etkili olduğu Yığılca'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sağanağın ardından su taşkınlarının yaşandığı Düzce'nin Yığılca ilçesinde inceleme yaptı.

Vali Cevdet Atay ile ilçede hasar gören yerleri gezen Ersoy, ilk olarak Hoşafoğlu köyü Aksu Mahallesi'nde hasar gören Aksu-Kırık bağlantı köprüsünü inceledi.

Daha sonra ilçe merkezindeki Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi bağlantı köprüsüne geçen Ersoy, burada yetkililerden bilgi aldı.

Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş ve Belediye Başkanı Rasim Çam, ilçedeki hasarlara ilişkin Ersoy ve Atay'a bilgi verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, selin etkili olduğu Yığılca'da incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce'de çelik boruların arasında sıkışan işçi hastanede hayatını kaybettiDüzce'de çelik boruların arasında sıkışan işçi hastanede hayatını kaybetti
Giresun'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybettiGiresun'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyorSel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor
Anahtar Kelimeler:
sel Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:20
Sabah
05:19
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:38
Yatsı
22:28
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.