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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, hayatını kaybeden eski şoförü İsmail Şal'ın cenaze törenine katıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 08.08.2020 14:06 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, hayatını kaybeden eski şoförü İsmail Şal'ın cenaze törenine katıldı

ÇANAKKALE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi kaymakamlığı sırasında şoförlüğünü yapan ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden İsmail Şal'ın cenazesine katıldı.

İnce, İsmail Şal'ın cenazesine katılmak üzere feribotla Eceabat ilçesine geldi.

Eceabat Merkez Camisi'ne geçen Muhterem İnce, burada Şal'ın ailesine taziyelerini iletti.

İsmail Şal'ın cenazesi daha sonra ilçe kabristanlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile Şal ailesinin yakınları katıldı.

Muhterem İnce 2005-2009 arası Eceabat Kaymakamlığı yapmıştı.

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