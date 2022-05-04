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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, trafik denetimine katıldı:

04.05.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ölümlü kaza oranları geçtiğimiz bayramlara göre yüzde 58 oranında düşmüş durumda"

BİLECİK (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Ölümlü kaza oranları geçtiğimiz bayramlara göre yüzde 58 oranında düşmüş durumda." dedi.

İnce, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki kontrol noktasında gerçekleştirilen trafik denetimlerine katıldı.

Burada, sürücülere emniyet kemeri takmaları ve hız sınırına uymaları konusunda uyarılarda bulunan İnce, araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayıp, çocuklara da hediyeler dağıttı.

Daha sonra açıklama yapan İnce, tedbirlerin 29 Nisan itibarıyla başladığını ve 9 Mayıs'a kadar da devam edeceğini söyledi.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da İçişleri Bakanlığı olarak, vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirmeleri, gidecekleri yerlere sağlık içerisinde kavuşmaları ve dönüşlerini yapmaları için bir dizi tedbirler aldıklarını anlatan İnce, "Bu tedbirlerin sahada uygulanması amacıyla da başta bakanımız olmak üzere bakanlığımızın üst yöneticileri, genel müdürlerimiz, illerde valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, il jandarma komutanlarımız ve sıralı bütün görev arkadaşlarımızla beraber yollarda özellikle bayram süresince vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu bayramda kullanılan "Bayramınız kemerli olsun" mottosuna dikkat çeken İnce, şunları kaydetti:

"Her trafik bayram kampanyamızda bir mottoyla bunu vatandaşlarımıza duyurduk. Bunların akılda kalmasını sağlamak amacıyla bunları yapıyoruz. Bu seneki mottomuz da 'Bayramınız kemerli olsun'. Buradaki emniyet kemerinin önemini vurgulamak ve kullanımını arttırmak için böyle bir mottoyu tercih ettik. İnşallah vatandaşlarımızın bayramı kemerli olur ve huzur içerisinde geçer. Ben emeği olan, bu uğurda gece gündüz çalışan 208 bin 900 arkadaşımız var burada onlara çok teşekkür ediyorum. Aldığımız tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu bu bayram sürecinde gördük. Ölümlü kaza oranları geçtiğimiz bayramlara göre yüzde 58 oranında düşmüş durumda. Bu da sevindirici ama hedefimiz sıfırlamak."

Uygulamaya Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Kaymakam Ferhat Altay, Jandarma İl Alay Komutanı Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdür vekili Erol Çengelcik, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da katıldı.

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