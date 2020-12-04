YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kocaeli Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kocaeli Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'na katıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.12.2020 22:16 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kocaeli Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'na katıldı

KOCAELİ (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin başkanlığında, Kocaeli Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Kentteki güvenlik toplantısına katılmak için Kocaeli'ye gelen İnce'yi Vali Seddar Yavuz karşıladı. Valilik anı defterini imzalayan İnce, daha sonra Vali Yavuz ile makamında bir süre sohbet etti.

Bakan Yardımcısı İnce, Vali Yavuz'la yaptığı görüşmenin ardından Kocaeli Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık yaptı. Toplantıya, İnce ve Yavuz'un yanı sıra Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Vali Yardımcıları Dursun Balaban ve Ekrem Çalık, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Ümit İlbayı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge İstanbul Grup Komutanı Özgür Koçan katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:30
Sabah
08:01
Öğle
12:55
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Şifa Eczanesi
Kandira
Ege Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Karamursel
Ersin Eczanesi
Basiskele
Esin Eczanesi
Izmit
Menderes Eczanesi
Cayirova
Yaşam Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.