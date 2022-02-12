İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep'te İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Soylu, Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen İl Güvenlik Toplantısı'na iştirak etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, terör, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele, deprem, göç, asayiş ve Kovid-19 konularının ele alındığı öğrenildi.

Toplantıya, bakan yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Vekili Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gaziantep Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kaymakamlar katıldı.

