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İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü

TRABZON HABERLERİ  | 13.11.2020 16:20 | Son Güncelleme

Süleyman Soylu'nun halası Rukiye Dönmez'in cenazesi defnedildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün vefat eden halası Rukiye Dönmez'in cenazesi toprağa verildi.

Rukiye Dönmez için Of ilçe merkezindeki Çarşıbaşı Camisi önünde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Soylu ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

Dönmez'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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