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İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca'dan açıklama:

15.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Müvekkilimin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının olmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, müvekkilinin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının bulunmadığını bildirdi.

Kızılca yaptığı yazılı açıklamada, bugün bir gazetenin köşe yazısında müvekkili ile ilgili tamamen algı oluşturmaya yönelik ve müvekkilinin kişilik haklarını hedef alan ifadelerin yer aldığını belirtti.

Bu nedenle açıklama zorunluluğu doğduğunu belirten Kızılca, "Tüm hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilimin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının olmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.

Avukat Kızılca'nın açıklamasına konu olan köşe yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sigorta şirketi ortaklığı olduğu ve bakanlık görevi sürerken şirket faaliyetlerini sürdürdüğü iddia edilmişti.

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içişleri bakanı süleyman soylu

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