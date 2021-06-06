İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugünkü Türkiye dünden daha iyi. İnanıyorum ki, göreceksiniz Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün oluşturduğu Türkiye'si yarına çok daha güçlü bir Türkiye olarak kalacaktır." dedi.

Soylu, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünü ziyaret ederek, Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma projesinde yenilenen evleri inceledi.

Burada Ayazini halkına hitap eden Soylu, Türkiye'nin dinamizmi, kaynağı ve zenginliği Allah tarafından bahşedilen güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin etrafındaki mağdur ve mazlumlara da el uzattığını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Bugünkü Türkiye dünden daha iyi. İnanıyorum ki, göreceksiniz Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün oluşturduğu Türkiyesi, yarına çok daha güçlü bir Türkiye olarak kalacaktır. Bu millet, çok badireler çekti, darbeler, yokluklar, yoksulluklar, Amerika'dan, Avrupa'dan bize parmak sallamalar, 'haddinizi bilin' demeler, kıyafetimize, kılığımıza, inancımıza, kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize musallat olmalar... Yapmadıkları kalmadı bu ülkede ama ne yaparlarsa yapsınlar bu milleti yenemezler. Ey İngiltere bu nesil hepsini gördü. El açıp İsrail'e 'ya heron'ları bize verir misiniz? Verirseniz terörle mücadele edeceğiz', 'vermiyoruz kardeşim' denilen günlerden bugün insansız hava araçları için peşimizden koştukları günleri gördük."