-
Haberler
-
YURTHABER
-
İzmir
-
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Depremde ve afetlerde Türkiye'nin aldığı aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkelerinin alabilme kabiliyeti söz konusu değildir."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Depremde ve afetlerde Türkiye'nin aldığı aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkelerinin alabilme kabiliyeti söz konusu değildir."
İZMİR
HABERLERİ
|
16.11.2020 13:25 |
Son Güncelleme
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Depremde ve afetlerde Türkiye'nin aldığı aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkelerinin alabilme kabiliyeti söz konusu değildir."