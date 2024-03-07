Komşusunun ilişki sırasında seslerini duyduğunu anlattı! 'Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?'

Seslerin yüksekliğinden dolayı çocuklarının odasını değiştirmek zorunda kaldığını belirten takipçisinin mesajı anlatan kullanıcı, "Kimsede edep kalmamış. Ne yapıyorsunuz o kadar sesle? Bunun bir usülü vardır. İnsanlar rahatsız olur diye hiç mi düşünmüyorsunuz. Edep annem biraz. Şaka gibisiniz. Umarı böyle bir komşuyla bir daha denk gelmezsiniz"dedi.