Komşusunun ilişki sırasında seslerini duyduğunu anlattı! 'Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?'

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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.03.2024 15:17
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    TikTok'ta 'happymom' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın komşularını çok ses çıkarttıkları için sosyal medyadan şikayet etti. Kısa sürede TikTok'ta viral olan paylaşım sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları mahremiyeti savunurken bazıları ise siteme hak verdiğini söyledi.

    TikTok'ta 'happymom' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın takipçisinden gelen bir mesajı paylaşınca sosyal medyada viral oldu. Takipçisinin adına Büşra diyen kullanıcı, Büşra'nın üst kat komşularının yatak odasından gelen sesler nedeniyle yaşadığı rahatsızlığı anlattı.

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    Seslerin yüksekliğinden dolayı çocuklarının odasını değiştirmek zorunda kaldığını belirten takipçisinin mesajı anlatan kullanıcı, "Kimsede edep kalmamış. Ne yapıyorsunuz o kadar sesle? Bunun bir usülü vardır. İnsanlar rahatsız olur diye hiç mi düşünmüyorsunuz. Edep annem biraz. Şaka gibisiniz. Umarı böyle bir komşuyla bir daha denk gelmezsiniz"dedi.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü benzer durumları yaşadıklarını dile getirdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
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