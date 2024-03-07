Komşusunun ilişki sırasında seslerini duyduğunu anlattı! 'Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?'

TikTok'ta 'happymom' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın takipçisinden gelen bir mesajı paylaşınca sosyal medyada viral oldu. Takipçisinin adına Büşra diyen kullanıcı, Büşra'nın üst kat komşularının yatak odasından gelen sesler nedeniyle yaşadığı rahatsızlığı anlattı.
Seslerin yüksekliğinden dolayı çocuklarının odasını değiştirmek zorunda kaldığını belirten takipçisinin mesajı anlatan kullanıcı, "Kimsede edep kalmamış. Ne yapıyorsunuz o kadar sesle? Bunun bir usülü vardır. İnsanlar rahatsız olur diye hiç mi düşünmüyorsunuz. Edep annem biraz. Şaka gibisiniz. Umarı böyle bir komşuyla bir daha denk gelmezsiniz"dedi.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü benzer durumları yaşadıklarını dile getirdi.