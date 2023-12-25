Görenlerini şaşkına çevirdi! Çantasından çıkarttığı kelepçeyle kendisini metroya bağladı... Duruma kimse anlam veremedi

MYNET-DIŞ HABERLER New York metrosunda kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Söz konusu görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın metroya bindikten sonra çantasından çıkarttığı kelepçeyle kolunu demire bağladı. Kadının bu hareketinin nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken sosyal medya kullanıcıları duruma kendi teorileriyle yaklaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesinlikle yerini kaybetmek istemiyor" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Benden yer isteyenler uygulamak istediğim tarife" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayatta kalabilmek için bize metrodaki en çılgınlardan daha çılgın davranmamız öğretildi" dedi.