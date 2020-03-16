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İçişleri Bakanlığının ek genelgesi esnafa tebliğ edildi

ADANA HABERLERİ  | 16.03.2020 22:38 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde korona virüsü nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni tedbirler esnafa ve işletmecilere tebliğ edildi.81 il valiliğine “Korona Virüs (Kovid-19) Tedbirleri” konulu ek bir genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, AVM ve lokantalar hariç tüm mekanların kapatılmasına yönelik yeni tedbirleri bu gece 00.00 itibarıyla uygulamaya başlayacak.

Adana’nın Kozan ilçesinde korona virüsü nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni tedbirler esnafa ve işletmecilere tebliğ edildi.
81 il valiliğine “Korona Virüs (Kovid-19) Tedbirleri” konulu ek bir genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, AVM ve lokantalar hariç tüm mekanların kapatılmasına yönelik yeni tedbirleri bu gece 00.00 itibarıyla uygulamaya başlayacak. Kozan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, esnaf ve iş yerlerini tek tek gezerek genelgeyi tebliğ etti. Genelgeye göre tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16 Mart saat 00.00 itibarıyla durdurulacağı belirtildi. Esnafların çoğunluğu alınan tedbirin yerinde olduğunu ifade ederken, küçük esnaflar kapalı kaldıkları süre içinde yapacakları ödemelerden dolayı sıkıntıya düşeceklerini söylediler.
Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Taş, ikinci bir tebliğe kadar iş yerlerinin genelge kapsamında kapalı olacağını ifade ederek, “İşletmelerin korona virüsüne karşı tedbirli olmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın devletin uyarılarını dikkate almasını istiyoruz. Temennimiz, duamız bu virüsün ilçemize uğramadan ülkemizden ve dünyadan gitmesi. Eğer tebligata uyulmaz ise cezai işlem ve kapatmaları yapacağız” dedi.

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Akgün Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Dağlıoğlu Eczanesi
Seyhan
Deva Eczanesi
Seyhan
Dilek Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Necef Eczanesi
Seyhan
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