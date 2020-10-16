İçme suyu için belediye vatandaş işbirliği

Kütahya’nın Pazarlar Belediyesi tarafından Yakuplar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların içme suyu probleminin çözümü için 3 ayrı noktada çalışmalar devam ediyor.

Yapılan içme suyu çalışmalarında yeterli miktarda suyun çıkması mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Pazarlar Belediyesi Fen İşleri ekipleri ve vatandaşlar tarafından ortak yapılan içme suyu çalışmalarını İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu ve Belediye Başkanı Bilal Demirci inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

İçme suyu çalışmalarını yerinde inceleyen Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, “Yakuplar mahallemizde, içme suyu temini için halkımızla birlikte 3 ayrı noktada çalışmalar yürütüyoruz. İlçe Kaymakamımız Sayın Mehmet Soylu ile birlikte bu mutluluğa ortak olmak ve yerinde çalışmaları görmek üzere ziyarette bulunduk. Emeği geçen ve bizimle aynı hizmet heyecanını paylaşan tüm paydaşlara teşekkür ederim” dedi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu ise, “Memleketimize hayırlı olsun. Bereketli topraklarımız. Ne büyük nimet şu çıkan su, kullanırken kıymetini bilelim. Dört gözle suyu bekleyenler, mesai bilmeden çalışanlar ve emeği geçenler sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.

