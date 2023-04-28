YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. İçme suyu projesinin 35 kilometresi tamamlandı

İçme suyu projesinin 35 kilometresi tamamlandı

28.04.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas Türkevleri, Bozalan ve Çökertme mahalleleri için 2022 yılı Aralık ayında başlayan içme suyu hattının 35 bin metrelik hattı tamamlandı.

Çalışmalar çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından İlbank’tan alınan kredi ile bölgeye 100 ve 400 m3 kapasiteli iki yeni içme suyu deposu yapılacak. Ayrıca 31 bin 149 metre içme suyu şebeke ve isale hattı ile bölge modern içme suyu altyapısına kavuşacak.

35 Milyon TL’ye maliyet ile başlayan çalışmalarda projenin tamamlanması ile birlikte Türkevleri, Bozalan (Siteler Mevkii) ve Çökertme Mahalleleri modern içme suyu hattına kavuşacak. Çalışmalarla birlikte sağlanan ek içme suyu sayesinde 7 bin kişiye kesintisiz içme suyu sağlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sezonun ilk Caretta yuvası koruma altına alındıSezonun ilk Caretta yuvası koruma altına alındı
Uşak'ta fabrika inşaatında yüksekten düşen usta öldüUşak'ta fabrika inşaatında yüksekten düşen usta öldü
Aizanoi Antik Kenti'nin çevresindeki konakların restorasyonu tamamlandıAizanoi Antik Kenti'nin çevresindeki konakların restorasyonu tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 28 Nisan Cuma

İmsak
04:40
Sabah
06:09
Öğle
13:09
İkindi
16:54
Akşam
19:59
Yatsı
21:23

Muğla Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Cuma

Durusu eczanesi
Bodrum
Akça eczanesi
Seydikemer
Datça eczanesi
Datca
Çarsi eczanesi
Fethiye
Çagdas eczanesi
Milas
Gonca eczanesi
Mentese
Yener eczanesi
Ula
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL... Evini gezdirince gündem oldu

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL... Evini gezdirince gündem oldu

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.