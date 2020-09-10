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İdare Mahkemesi Başkanı Cengiz’den Rektör Uysal’a ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

İdare Mahkemesi Başkanı Cengiz’den Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya İdare Mahkemesi Başkanı Ferit Cengiz ile bir araya geldi.
Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Ferit Cengiz’i, Rektör Uysal ile birlikte, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur karşıladı.
Sohbet şeklinde geçen görüşmede Ferit Cengiz, Üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında Üniversite yönetiminden bilgiler aldı ve taraflar çeşitli konularda görüş alış verişinde bulundu.
Ziyaretin sonunda Cengiz, Rektöre, Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter Vekiline çalışmalarında başarılar diledi. Üniversite yönetimi de Cengiz’in ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek kendisine teşekkür ettiler.

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