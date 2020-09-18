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IDC CIO SUMMIT 2020’den Bağcılar Belediyesi’ne ödül

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.09.2020 12:15 | Son Güncelleme

Başarılı projelerin ödüllendirildiği ve bu yıl 11.’si düzenlenen IDC CIO SUMMIT 2020’de Bağcılar Belediyesi, “Müşteri Deneyimi” kategorisinde “Akıllı Başvuru ve Dijital Vatandaşlığa Geçiş” projesiyle 3.’lüğe layık görüldü.

Başarılı projelerin ödüllendirildiği ve bu yıl 11.’si düzenlenen IDC CIO SUMMIT 2020’de Bağcılar Belediyesi, “Müşteri Deneyimi” kategorisinde “Akıllı Başvuru ve Dijital Vatandaşlığa Geçiş” projesiyle 3.’lüğe layık görüldü. Özellikle Covid-19 sürecinde çok tercih edilen bu projeyle bugüne kadar 1 milyon 200 bin kişiye ulaşıldığı açıklandı.
Türkiye’nin kamu sektörünün önde gelen kurumlarının hayata geçirdiği projelerini sergilediği ve başarılı bulunanların ödüllendirildiği “11. IDC Türkiye CIO SUMMIT 2020” sonuçları açıklandı. Etkinliğe “Müşteri Deneyimi” kategorisinde katılan Bağcılar Belediyesi’nin “Akıllı Başvuru ve Dijital Vatandaşlığa Geçiş” projesi üçüncülüğe layık görüldü.

1 milyon 200 bin kişiye ulaşıldı
Bu proje ile vatandaşların etkileşime girdiği tüm kanallardan (e-belediye kapısı, e-devlet kapısı, sosyal medya, web siteleri, iç/dış sistemler, ücretsiz internet hizmeti noktalarından) verilerin toplanması, toplanan verilerin yapay zeka ve ileri veri analitiği (İVA) ile işlenmesi ve yorumlanması, vatandaş eğilimlerinin analizinin yapılması, hizmet kalitesinin artırılması, taleplerinin efektif olarak karşılanması, sorunlarının hızlı çözülmesinin sağlanması hedefleniyor. Akıllı Başvuru bir yerel yönetim kurumunda elektronik başvuruda yapay zekanın kullanıldığı uygulama olmasıyla öne çıkarken bu projenin özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde çok kullanıldığı belirtildi. Dijital vatandaşlık projesi ile şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişiye ulaşıldığı belirtildi.

“Çağın teknolojisini yakından takip ediyoruz”
Gelecekte gelişmiş ülkeler arasında yer almanın tek yolunun bilişim teknolojilerine yapacağı yatırımdan geçtiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Çağın teknolojisini yakından takip ediyoruz. Bağcılar halkının ihtiyaçlarına da en üst seviyede cevap verebilmek için geliştirdiğimiz projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu ödülün hak edilmesinde emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Geçmişteki başarılarımızın üzerine yenilerini katarak ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.
Bu yıl 11.’si gerçekleşen etkinlik çerçevesinde IDC Dijital Platformu üzerinden online olarak canlı yayında dağıtılan ödüller sahibini buldu.

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