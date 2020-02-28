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İdlib şehidi Adıyaman’da törenle karşılandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.02.2020 18:55 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib Kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit olan Adıyamanlı İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan’ın cenazesi Adıyaman’a getirildiİdlib’de şehit düşen 33 askerimizden birisi olan Adıyamanlı İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan’ın (25) cenazesi Hatay’dan askeri uçak ile Adıyaman Havalimanına getirildi.

Suriye’nin İdlib Kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik düzenlenen hain saldırıda şehit olan Adıyamanlı İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan’ın cenazesi Adıyaman’a getirildi
İdlib’de şehit düşen 33 askerimizden birisi olan Adıyamanlı İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan’ın (25) cenazesi Hatay’dan askeri uçak ile Adıyaman Havalimanına getirildi. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcisinin yanı sıra şehit yakınları ve vatandaşlar tarafından havalimanında karşılandı. Şehidin Annesi Elif, babası Ahmet ve kardeşleri ve havalimanında bulunan kişiler göz yaşlarına boğuldu. Şehidin naaşı havalimanından alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi. Şehidin naaşı morga alınırken tekbirler getirilerek, "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.
Şehidin cenaze namazı Cumartesi (yarın) öğle namazının ardından kılınarak, Adıyaman Şehitliğinde toprağa verilecek.

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