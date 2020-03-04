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İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in ailesine acı haber verildi

TRABZON HABERLERİ  | 04.03.2020 00:02 | Son Güncelleme

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in ailesine acı haber verildi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in, Trabzon'daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Tuncer'in, Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Şehidin evi ve evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehadet haberinin duyulmasının ardından Tuncer ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde toplandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, şehidin ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Vali Ustaoğlu, evden ayrılırken, "Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Trabzonlu Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, İdlib'de şehit düştü. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesine yer verdi.

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