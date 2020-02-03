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İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın ailesine acı haber verildi

MERSİN HABERLERİ  | 03.02.2020 16:41 | Son Güncelleme

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın ailesine acı haber verildi

MERSİN (AA) - İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı.

Şehit Katran'ın, Kavakoluğu Mahallesi'ndeki babaevine giden Gülnar Kaymakam Vekili Kamil Güzel, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ercan Çetin, acı haberi baba Ramazan Katran'a verdi.

Şehidin babaevine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı.

Annesi yaklaşık 11 yıl önce vefat eden Şehit Katran'ın, bekar ve bir kardeşi olduğu öğrenildi.

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Gülnar Mersin Şehit Uğur Katran uzman onbaşı

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