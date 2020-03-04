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İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın ailesine şahadet haberi verildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.03.2020 12:37 | Son Güncelleme

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın ailesine şahadet haberi verildi

DENİZLİ (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın Denizli'deki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki TOKİ Evleri'ne gelen Kaymakamlık ve 11. Komando Tugay Komutanlığından yetkililer, baba Suat Akman, anne Gülseren Akman ve yakınlarına şahadet haberini verdi.

Haberi alan şehidin anne ve babasını, askeri yetkililer ve mahalle sakinleri teskine çalışırken apartmanın önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa, Türk bayrakları asıldı.

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İdlib Şehit uzman onbaşı

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