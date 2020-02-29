İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Selim Nergiz, son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP (AA) - İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in cenazesi, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Nergiz'in (25) naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında, havanın yağışlı olması nedeniyle ilçedeki kapalı pazar yerine getirildi.

Burada düzenlenen törene şehidin 4 aylık hamile eşi Fatma, anne Gülüstan, baba Mehmet Ali Nergiz, kardeşleri ile yakınlarının yanı sıra, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende şehit yakınları gözyaşı dökerken Bakan Gül'ün de gözyaşlarına engel olamadığı görüldü.

Şehidin cenazesi törenin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

