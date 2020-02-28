İdlip’teki şehitler nedeniyle Malatya’daki programlar iptal oldu

Suriye’deki rejimin İdlib’deki Türk askerlerine yönelik yaptığı hain saldırıda 33 askerin şehit olması nedeniyle Malatya’da önceden yapılması planlanan bir dizi inceleme, panel ve sergi açılışları iptal edildi.

İdlip’teki askerlerin şehit haberi üzerine önce TBMM Çevre Komisyonu ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, Malatya ve Elazığ illerinden 28-29 Şubat günleri depremde zarar gören Elazığ ve Malatya’da yapacağı inceleme ziyaretinin iptal edildiği duyuruldu. Ardından ise Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan "28 Şubat Hafıza ve Gelecek" konulu panel ve fotoğraf sergisinin de şehit haberlerinin ardından iptal edildiği açıklandı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Suriye’nin İdlip bölgesinde Mehmetçiklerimize yönelik olarak Esed rejimi tarafından gerçekleşen hain ve alçak saldırı nedeniyle üniversitemizde 28 Şubat Cuma günü saat 10.00’da düzeleceği duyurusunu yaptığımız "28 Şubat Hafıza ve Gelecek" konulu Panel ve Fotoğraf Sergisi iptal edilmiştir. Şehitlerimizi Rahmetle anıyor, yaralı Mehmetçiklerimize Acil şifalar diliyoruz” denildi.

