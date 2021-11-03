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İdo'dan babası İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon!

03.11.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belarus'ta ikinci kez konser veren İbrahim Tatlıses'e, Amerika'da balayında olan oğlu İdo, telefonla bağlanarak sürpriz yaptı.

İdo'dan babası İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon!

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde vermişti. Tatlıses, aynı yerde yeniden dinleyicileriyle buluştu.

"BABAM DA BENİ AMERİKA'YA BALAYINA GÖNDERMİŞTİ"

Eşi Yasemin Şefkatli ile New York'ta balayında olan İdo Tatlıses de konsere telefonla bağlanarak babasına sürpriz yaptı. Kendisi gibi şarkıcı olan oğluyla görüntülü görüşme esnasında espriler yapan 69 yaşındaki Tatlıses, "Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti!" sözleriyle davetlileri güldürdü.


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İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses
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