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İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli’den 'dolar' göndermesi!

31.10.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlendikten sonra balayına çıkamayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli balayı için New York’u seçti. İdo ve Yasemin ABD’ye ayak basar basmaz dolar kuruna göndermede bulundu.

İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli’den 'dolar' göndermesi!

İbrahim Tatlıses’in, Derya Tuna ile olan evliliğinden olan oğlu İdo Tatlıses geçtiğimiz haftalarda Yasemin Şefkatli ile rüya gibi bir düğün ile dünya evine girmişti.

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Düğünden sonra evlerinin tadilatları nedeniyle bir türlü balayına çıkamayan İdo ve Yasemin bugün balayı için New York’a gitti.
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NEW YORK’TAN DOLAR’A BÜYÜK GÖNDERME!

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli’nin New York’ta yemek yerken ki bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İdo yaptığı bu paylaşıma “Az ye az.! Dolardan haberin var mı?” notunu düşerek her geçen gün yükselen dolara gönderme yaptı…

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Anahtar Kelimeler:
İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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