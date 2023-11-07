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  4. İETT şoförü trafikte sürücünün üstüne yürüdü: O anlar kamerada

İETT şoförü trafikte sürücünün üstüne yürüdü: O anlar kamerada

07.11.2023 11:18 | Son Güncelleme:
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Levent’te bir İETT şoförü, kendisini sağ şeritten geçmek isteyen bir başka sürücünün üstüne yürüdü.

Aracından inerek küfür ve tehditler savuran otobüs sürücüsü, yolcuların araya girmesiyle aracına döndü. Yaşananlar sürücünün cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay geçtiğimiz günlerde Levent’te meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü, İETT otobüsünü sağ şeritten bariyerlere yakın şekilde geçmeye çalıştı. Bu duruma sinirlenen otobüs şoförü, aracından yolun ortasında inerek diğer sürücünün üstüne yürümeye başladı. Küfürler ve tehditler savurarak sürücüye doğru hareketlenen şahıs, “Sağdan büyük araba sollanır mı? Bariyerlere sıkışıp ezileceksin” sözlerini kullandı. Otobüs sürücüsünü araçtan inen diğer müşteriler sakinleştirirken, yaşananlardan dolayı trafikte aksama meydana geldi. O anları üstüne yürünen sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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