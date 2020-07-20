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IFC'den Ford Otosan'a 150 milyon dolarlık kredi

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.07.2020 17:48 | Son Güncelleme

Finansmanın tedarik zinciri bağlantıları yoluyla hem doğrudan hem de dolaylı istihdam oluşturması bekleniyor - IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat: - "Bu sektörün gücü, Türkiye'nin istihdam yaratmaya ve yüksek katma değerli ürünler ihraç etmeye devam etmesi için büyük önem taşıyor"

İSTANBUL (AA) - Dünya Bankası Grubu üyesi olan Uluslararası Finans Kuruluşu'nun (IFC), Ford Otomotiv Sanayi AŞ'ye 150 milyon dolara tekabül edecek tutarda avro cinsinden kredi desteği sağlayacağı bildirildi.

IFC tarafından yapılan yazı açıklamada, söz konusu krediyle, Türkiye'de otomotiv endüstrisinin daha da geliştirilmesinin, modernizasyonunun, istihdam oluşturulmasının ve rekabet gücünün desteklenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

- "Fon, yeni araç modelleri piyasaya sürmek için kullanılacak"

Açıklamada, "Finansmanın tedarik zinciri bağlantıları yoluyla hem doğrudan hem de dolaylı istihdam oluşturması beklenmektedir. Ayrıca bu finansman, gelişmiş otomotiv üretkenliği ve verimliliği sayesinde Türkiye'deki otomotiv endüstrisinin rekabet gücünü ve katma değerli ihracatını artıracaktır." denildi.

Ford Otosan'ın fonu, üretim kapasitesini artırmak ile elektrikli ve hibrit versiyonlar da dahil olmak üzere yeni araç modelleri piyasaya sürmek için kullanacağı aktarılan açıklamada, "Finansman aynı zamanda Ford Otosan'ın modernizasyon ve otomasyona yatırım yaparak verimliliğini artırmasını sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

- "Bu sektörün gücü Türkiye için büyük önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat, şunları kaydetti:

"Finansmanımız, Türk otomotiv endüstrisini küresel değer zincirlerindeki konumunu güvence altına alma ve daha da ilerletmenin yanı sıra Koç Şirketler Grubu üyesi olan sektörün lider oyuncularından birini destekleyecek. Bu sektörün gücü, Türkiye'nin istihdam yaratmaya ve yüksek katma değerli ürünler ihraç etmeye devam etmesi için büyük önem taşıyor."

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