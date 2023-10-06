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İftar vakti aile katliamı yapan sanık yeniden hakim karşısında

06.10.2023 12:15 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden iftar vakti kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren sanık, yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmada dinlenen tanık, olaydan yaklaşık 3 ay önce silah sesleri duyduğunu belirterek, "Dışarı çıktığımda sanık Ç.G. ile Tuncay Güler’i gördüm. Sanık Ç.G., Tuncay Güler’in elinden bir tüfek almaya çalışıyordu. O zamana kadar aralarında bir tartışma olduğunu bilmiyordum. Sanığın anlattığına göre aralarında tapu sorunu olmuş" dedi.

Olay, 5 Nisan 2022’de Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak’ta meydana geldi. Tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada evleri yakın olan Ç.G. (54), kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye (59) ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler’e (31) tüfekle kurşun yağdırdı. Sağlık ekipleri, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ç.G.’nin kardeşinin evine gelerek dehşet saçtığı esnada diğer 2 yeğeninin saklandığı ve polislerin gelmesi ile kurtuldukları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan operasyonda aile katliamı gerçekleştiren cinayet şüphelisi ve şüpheliye kaçmak için yardımcı olan M.T.T., Karasu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ç.G. ve M.T.T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Ç.G. tutuklanırken, Ç.G.’ye kaçmak için yardımcı olan şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Tutuklu sanık Ç.G.’nin Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Salonda müştekiler ile sanık avukatları hazır bulunurken, Ç.G. ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

"SANIĞIN ANLATTIĞINA GÖRE ARALARINDA TAPU SORUNU OLMUŞ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen T.T., olaydan yaklaşık 3 ay önce evinde oturduğu sırada silah sesleri duyduğunu belirterek, "Sabah 10.00 ile 12.00 saatleri arasında evde bulunduğum sırada dışarıdan silah sesi duydum. Dışarı çıktığımda sanık Ç.G. ile Tuncay Güler’i gördüm. Sanık Ç.G., Tuncay Güler’in elinden bir tüfek almaya çalışıyordu. O zamana kadar aralarında bir tartışma olduğunu bilmiyordum. Sanığın anlattığına göre aralarında tapu sorunu olmuş. Olay gününde ise ben ikametimde değildim" dedi.
Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun beklenmesini ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti. Söz hakkı verilen sanık Ç.G. ile avukatları, mütalaaya karşı bir diyecekleri bulunmadığını, ATK raporunun açıklanması sonrasında gerekli beyanı yapacaklarını söyledi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve ATK raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 17 Kasım’a erteledi.

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