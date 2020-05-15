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İftar vakti çıkan kavgada silah patladı

BİLECİK HABERLERİ  | 15.05.2020 13:02 | Son Güncelleme

Bilecik’te iftar vakti iki araç sürücün kavgasında silah patladı.

Bilecik’te iftar vakti iki araç sürücün kavgasında silah patladı. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde iki araç sürücüsü arasında trafik yüzünden tartışma çıktı. Zeki E. küfürleşme üzerine ruhsatlı silahını çıkararak tartıştığı Atakan G.’nin bacağına 1 el ateş etti. Şans eseri kurşun şahsa isabet etmezken, ikinci hamlede ise silahın tutukluk yaptığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, kavgaya karışanlar ve Atakan G.’nin yanında bulunan akrabaları gözaltına alındı. Şahıslar Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından ifade için Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
İftara 15 dakika kala fırınlar bölgesinde yaşanan olayda yoğunluk sırasında merminin kimseye isabet etmemesi, faciayı önlemiş oldu.

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Merkez
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Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
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