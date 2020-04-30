YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İftar yemeğini başkan elleriyle dağıttı

İftar yemeğini başkan elleriyle dağıttı

BURSA HABERLERİ  | 30.04.2020 19:53 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Elmasbahçeler’de kurulan iftar çadırında kazanların başına gelerek vatandaşlara yemek dağıttı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Elmasbahçeler’de kurulan iftar çadırında kazanların başına gelerek vatandaşlara yemek dağıttı. Zabıta ekiplerinin kontrolünde gerçekleşen dağıtımda vatandaşlar, yemekleri kaplarına doldurarak evlerine götürdü.

Osmangazi Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde 5 farklı noktada vatandaşa sıcak iftarlık veriyor. Ramazan ayı boyunca her akşam yaklaşık bin kişinin yemek aldığı Elmasbahçeler Mahallesi’nde çadırı ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlara elleriyle iftar yemeği dağıttı. Zabıta ekipleri, yemek kuyruğunda yoğunluk oluşmaması için vatandaşları yemek sırasına tek tek aldı. Bone, eldiven ve maskesiyle kazanların başına geçen Dündar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı vatandaş ile gönül sofralarında buluştuklarını belirtti.

Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde her gün 4 çeşit yemeği 3 bin kişiyle buluşturduklarını söyleyen Başkan Dündar, "Bu yıl, korona virüs salgını münasebetiyle tüm dünya farklı bir yaşama büründü. Sosyal ve ekonomik yaşamımız yeniden şekillenmiş oldu. Dolayısıyla yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun olduğu Ramazan ayını da geçtiğimiz yıllara göre daha farklı yaşamaya başladık. Ekiplerimiz ile kapı kapı gezerek, vatandaşımıza erzak yardımı yapıyoruz. Bunun yanı sıra sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde, 5 farklı noktada 3 bin kişiye sıcak iftarlık dağıtıyoruz. Yemeklerimiz, özel hijyenik paketler ya da isteğe göre vatandaşın getirdiği tencerelere koyuluyor" dedi.

Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise Vefa Sosyal Destek Grubu’nun ihtiyaç sahiplerine sıcak yemeklerini evlerine kadar götürdüğünü kaydeden Dündar, "Bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi, ailesi karantina altında olan çocuklarımızı ve yaşlılarımızı yalnız bırakmamaya özen gösteriyoruz. Ekiplerimizin daha önce tespit edip belirlediği ailelerimize Ramazan’ın ilk gününden itibaren sıcak iftarlık götürüyoruz. İnşallah, bir an önce bu süreçten kurtulur ve normal hayata döneriz. Bu durumu toplum olarak aşacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımızın kurallara uyması bizleri oldukça mutlu ediyor. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Hemşehrilerimiz evlerinde kalsın. Belediye olarak her zaman yanlarındayız" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

Kaymakam Yılmaz, kontrol noktalarını ziyaret etti

İhtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

İhtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

Kaymakam Aslan’dan ‘1 Mayıs’ açıklaması

Kaymakam Aslan’dan ‘1 Mayıs’ açıklaması

Bursa Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:21
Sabah
05:58
Öğle
13:06
İkindi
16:55
Akşam
20:04
Yatsı
21:34

Bursa Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Betül Eczanesi
Nilufer
Şerif Deniz Eczanesi
Mudanyaguzelyali
Furkan Eczanesi
Yildirim
Ihlamur Eczanesi
Osmangazi
Kural Eczanesi
Osmangazi
Mumcu Eczanesi
Yildirim
Pirinçhan Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Jandarma korona virüs kontrolü yaparken uyuşturucu ele geçirdi

Jandarma korona virüs kontrolü yaparken uyuşturucu ele geçirdi

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

Önce öldürdüler, sonra yaktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.