İftihar belgesi nedir? Nasıl ve kaç puanla alınır? Kimlere neden verilir?

İlkokuldan lise dönemine kadar öğrencilerin başarıları çeşitli belgelerle ödüllendirilir. İftihar belgesi de bunlardan biridir. İftihar belgesinin alınabilmesi için belirli kriterlerin karşılanması gerekir. Not ortalaması önemli bir faktör olmakla birlikte öğrencinin disiplin durumu ve sosyal sorumlulukları da değerlendirmeye alınır. İftihar belgesi alan öğrenciler hem akademik hem de kişisel gelişimleriyle çevrelerine örnek olarak gösterilir. Bundan dolayı sadece ders başarısı değil, okul içindeki genel davranışlar da belirleyici bir rol oynar.

İftihar belgesi nedir?

İftihar belgesi Türkiye’deki eğitim sisteminde öğrencilerin akademik başarılarını ve örnek davranışlarını ödüllendirmek amacı ile verilen bir belgedir. Bu belge genelde dönem sonunda başarılı ve disiplinli öğrencileri teşvik etmek adına hazırlanır ve verilir. İftihar belgesi öğrencinin sadece ders başarısını kapsamaz. Sosyal, kültürel ve ahlaki yönlerini de kapsayan bir değerlendirme sonucunda bu belge verilir.

Bu belgeyi almak için öğrencinin sadece yüksek not ortalamasına sahip olması yeterli olmaz. Öğrencinin disiplinli, sorumluluk sahibi, okul kurallarına uyan ve örnek davranışlar sergileyen biri olması beklenir. Öğretmenler ve okul yönetimi öğrencinin ders dışı etkinliklere katılımını, arkadaşları ile ve öğretmenleri ile olan iletişimini de göz önünde bulundururlar. Bu açıdan iftihar belgesi olarak isimlendirebileceğimiz belge akademik başarı ile ahlaki ve sosyal gelişimi birleştiren adea bir ödül niteliğinde olmaktadır.

İftihar belgesi genelde takdir ve teşekkür belgesi ile karıştırılabilir. Ama bu belge bunlardan farklıdır. Takdir ve teşekkür belgeleri öğrencinin not ortalamasına bağlı belirlenen kriterlere göre verilir. Fakat iftihar belgesi böyle değildir. İftihar belgesi öğrencinin genel tutum ve davranışları dikkate alınıp öğretmenler kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu yüzden iftihar belgesi alan öğrenciler hem akademik hem de sosyal yönleriyle okul içinde örnek gösterilen kişiler arasında yer alır.

Bu belgenin verilmesi:

Öğrencilerin motivasyonunu artırıp onların daha bilinçli ve sorumlu bireyler olarak yetişmesine katkı sağlar.

Diğer öğrenciler için de teşvik edici bir unsurdur. Okul içinde pozitif bir rekabet ortamı oluşturur.

İftihar belgesi eğitim sürecinde öğrencilerin sadece ders başarılarına değil karakter gelişimlerine de önem verildiğini gösteren değerli bir belgedir.

İftihar belgesi nasıl ve kaç puanla alınır?

İftihar belgesi öğrencinin sadece akademik başarısına göre verilmez. Disiplinli ve örnek davranışlarına göre verilir. Ama bu belgeyi almak için öğrencinin not ortalamasının belirli bir seviyenin üzerinde olması da gerekir. Asıl belirleyici faktör ise öğretmenler kurulu tarafından yapılan genel değerlendirmedir.

Türkiye’de iftihar belgesi için kesin bir puan sınırı yoktur. Genelde öğrencinin takdir belgesi alabilecek düzeyde yani 85 ve üzeri not ortalamasına sahip olması beklenir. Tam da bu noktada sadece notun yeterli olmadığı unutulmamalıdır.

Öğrencinin disiplin cezası almamış olması,

Okul kurallarına uyması,

Sosyal ve kültürel etkinliklere katılım göstermesi,

Genel tutumunun olumlu olması gibi kriterler de göz önünde bulundurulur. Öğretmenler kurulu bu kriterleri değerlendirerek öğrencinin iftihar belgesi alıp almayacağına karar verir.

İftihar belgesi dönem sonlarında takdir ve teşekkür belgeleri ile birlikte öğrencilere verilir. Ancak her okulda uygulama farklılığı gösterilebileceği unutulmamalıdır. Temel amaç başarılı, disiplinli ve örnek öğrencileri ödüllendirmektir.

İftihar belgesi kimlere neden verilir?

İftihar belgesi başarıları kadar örnek davranışları ile da öne çıkan öğrencilere verilen özel bir belgedir. Bu belge sadece yüksek not ortalamasına sahip olanlara verilmez. Aynı şekilde sorumluluk sahibi ve etik değerlere önem veren öğrencilere takdim edilir. Okul yönetimi ve öğretmenler kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen kriterleri karşılayan öğrencilere dönem sonunda iftihar belgesi verilir.

Bu belgeyi alabilmek için öğrencinin genellikle takdir belgesi alabilecek seviyede (85 ve üzeri) not ortalamasına sahip olması beklenir. Derslere düzenli devam eden, disiplin cezası almayan, okul kurallarına uyan, arkadaşları ve öğretmenleriyle saygılı bir iletişim kuran öğrenciler bu belge için aday olabilir.