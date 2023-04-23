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  4. "İGA'lı çocuklar" depremzede kardeşleri için bisiklet süsledi

"İGA'lı çocuklar" depremzede kardeşleri için bisiklet süsledi

23.04.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın çocuk kulübü üyeleri ve İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 35 bisikleti süsleyerek depremzede çocuklara hediye etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Mutlu pedallar" adı verilen projede, İGA tarafından Arnavutköy'deki Akpınar Kampüsü'nde ağırlanan depremzede ailelerin çocukları için bisikletler hazırlandı.

İGA çocuk kulübü üyeleri ve İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından montajı ve süslemesi yapılan bisikletlere depremzede öğrenciler için isme özel birer bayram mesajı yazıldı.

İstanbul'daki depremzede öğrencilere bisikletlerin dağıtımı yapılırken Hatay'daki depremzede çocuklar için de hazırlanan hediye paketleri İGA'nın bölgede bulunan yardım tırından dağıtıldı.

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İstanbul Havalimanı ​​​​​​İGA

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