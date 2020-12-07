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Iğdır Belediyesi pandemi kısıtlamasını fırsata çevirdi

IĞDIR HABERLERİ  | 07.12.2020 10:30 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Iğdır’da da Cadde ve Sokaklar boş kaldı.Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Iğdır’da Cadde ve Sokaklar boş kalarak sessizliğe büründü.

Iğdır Belediyesi pandemi kısıtlamasını fırsata çevirdi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Iğdır’da da Cadde ve Sokaklar boş kaldı.
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Iğdır’da Cadde ve Sokaklar boş kalarak sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Belediye ekipleri boş kalan cadde ve sokaklarda hummalı bir çalışma içine girdi. Temizlik işleri ekipleri kentim yoğun şekilde kullanılan yerlerinde dezenfekte ve sabunlu su ile cadde ve sokakları yıkadı.
Yapılan yazılı açıklamada, “Hafta sonu yurt genelindeki sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz, boş kalan cadde ve sokaklarımızda sabunlu suyla yıkama ve dezenfekte çalışmasını titizlikle yürütüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen ekiplerimizin çok yönlü temizlik çalışması devam ediyor. Cadde ve sokaklardaki kapsamlı yıkama ve süpürme işlemlerinden sonra şimdi de asma çöp kutularını baştan aşağı dezenfekte ediyoruz. Sizler evinizde, bizler işimizin başındayız” denildi.

Iğdır Belediyesi pandemi kısıtlamasını fırsata çevirdi

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İmsak
05:35
Sabah
07:05
Öğle
12:00
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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