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Iğdır'da 2. Kayısı Cup Festivali başladı

10.06.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da 2. Kayısı Cup Festivali başladı

Iğdır'da Kayısı Cup Festivali'nin bu yıl ikincisi düzenlendi.

Iğdır Valiliği ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen, Alagöz Holding tarafından desteklenen festival kapsamında, 350 çocuğun katıldığı Çocuk Atletizm Şenliği yapıldı.

Semt Stadı'ndaki bu şenlik ile başlayan festivalin açılışına, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Vali Sarıibrahim, etkinliğe katılan çocuklarla sohbet edip spor yaptı.

Festivalde Türkiye'nin yanı sıra İran ve Azerbaycan'dan gelen 1150 sporcu, tenis, atletizm, satranç ve güreş branşlarında yarışacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenen festival, 24 Haziran'a kadar sürecek.

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