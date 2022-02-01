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Iğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildi

01.02.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildi

Iğdır'da jandarma ekibi, 92 tüp yılan zehri ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Jandarma ekibinin çalışması sonucu, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 92 tüp kaçak yılan zehrine el koyuldu.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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