YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır'da Aleyna Betül'ün ölümüne ilişkin davanın sanığı hakim karşısında

Iğdır'da Aleyna Betül'ün ölümüne ilişkin davanın sanığı hakim karşısında

18.03.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da Aleyna Betül'ün ölümüne ilişkin davanın sanığı hakim karşısında

Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Betül A'nın ölümüyle ilgili tutuklanan iş adamı Gökhan A'nın müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan iş adamı Gökhan A, tutuklu bulunduğu Erzincan'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmayı, sanık Gökhan A. ve ölen Aleyna Betül A'nın yakınları ile Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Aydanur Ağayar da izledi.

Duruşmada, sanığın kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından Gökhan A'nın savunması alındı.

Sanık Gökhan A, ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Gökhan A'nın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

İntihar ettiği belirtilen Aleyna Betül A'nın (18) cesedi, 30 Eylül 2021'de 14 Kasım Mahallesi'nde evinin yakınındaki bir binanın önünde bulunmuş, iş adamı Gökhan A. tutuklanmıştı.

Iğdır Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Aleyna Betül A'nın ölümünden sorumlu tutulan genç kızın erkek arkadaşının babası sanık Gökhan A'nın "intihara yönlendirme suretiyle kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, "şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla, "basit yaralama"dan da 4 aydan 1 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da boşandığı eşini öldürdüğü iddia edilen kişiye müebbet hapis cezası verildiIğdır'da boşandığı eşini öldürdüğü iddia edilen kişiye müebbet hapis cezası verildi
Sivas'ta hayırsever müezzin camisine gelen öğrencilere döner ikram ettiSivas'ta hayırsever müezzin camisine gelen öğrencilere döner ikram etti
Hatay'a 58 yıl önce göç eden Karadenizlilerin Trabzonspor sevgisiHatay'a 58 yıl önce göç eden Karadenizlilerin Trabzonspor sevgisi
Anahtar Kelimeler:
Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

İmsak
04:41
Sabah
06:04
Öğle
12:17
İkindi
15:40
Akşam
18:20
Yatsı
19:38
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tamamen üstsüz paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Tamamen üstsüz paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İtirafı gündem oldu! “Flört uygulamalarını kullanmak...”

İtirafı gündem oldu! “Flört uygulamalarını kullanmak...”

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.